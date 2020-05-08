Коронавирус в мире продолжает свирепствовать, но ученые не останавливаются исследовать болезнь и ищут новые лекарства от него.

За минувшие сутки коронавирусная статистика возросла на 95 217 случаев заражений на Covid-19 и 5 566 смертей от болезни.

Факты ICTV собрали информацию, что за неделю нового удалось узнать ученым о коронавирусе.

Украина

В Украине проводят клинические испытания украинских лекарств для борьбы с коронавирусом Биовен. Их тестируют в пяти медицинских учреждениях при добровольном согласии пациентов, сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

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Исследования коронавируса в мире

В Научном центре при нью-йоркской сети больниц Mount Sinai заявили, что антитела вырабатываются почти у всех пациентов, переболевших коронавирусом.

Ученые из Китая обнаружили коронавирус в сперме некоторых выздоравливающих пациентов и тех, кто находится в острой стадии болезни. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в крупнейшем медицинском журнале JAMA Network.

В Великобритании исследование показало, что люди африканского и ближневосточного происхождения в 1,6 — 1,8 раз чаще болеют коронавирусом, чем европеоиды.

Результаты определили по возрасту, состоянию здоровья и уровню жизни. В чем заключается расовое различие не ясно, говорю ученые. Одно из возможных объяснений — больные работают на работах, где требуется контакт с другими людьми. Соответственно риск заболеть выше.

Исследователи Кембриджского университета выяснили, что Covid-19 имеет три различных типа. Каждый присущ только определенным регионам:

тип А — Австралия и США;

тип B — Восточная Азия;

тип С — Европа.

Уровень смертности среди мужчин оказался в два раза выше, чем у женщин. Об этом пишет The Times со ссылкой на исследование, которое охватило истории болезни 1,7 млн пациентов.

Как сообщали Факты ICTV, во всем мире разрабатывается около 70 вакцин против коронавируса, однако лишь некоторым удалось приблизить свои исследования на этап, когда можно проводить испытания на людях.