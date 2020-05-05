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Факты / Мир

В Нидерландах создали антитела, которые нейтрализуют Covid-19

В Нидерландах ученые создали антитела, которые способны нейтрализовать коронавирус. Исследование провели в Утрехтском университете.

Синтезированные белки похожи на те антитела, которые производит иммунная система человека.

— Антитела распознают вирус и влияют на него, — говорится в результатах исследования.

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Пока эффективность созданных антител нужно испытать на животных, потом на людях и лишь тогда применять в качестве препарата против Covid-19. Как отмечают исследователи, в будущем белки могут использоваться как для лечения зараженного коронавирусом человека, так и для профилактики и защиты тех, кто еще не заболел.

Напомним, ранее мы писали, что в Бельгии начали тестировать эффективность белков ламы в борьбе с коронавирусом.

Источник: IFL Science

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