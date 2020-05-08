В Индии будут давать пожизненное заключение за смертельную передачу Covid-19

В северном индийском штате Уттар-Прадеш был принят временный закон, предусматривающий тюремное заключение на срок от семи лет до пожизненного, если человек стал причиной смерти в результате Covid-19.

То есть, если человек умышленно не соблюдал карантинные правила и заразил другого жителя.

Согласно закону, наказание заключается в лишении свободы на срок от двух до пяти лет.

Но если смерть наступает из-за того, что кто-то намеренно распространяет вирус, срок тюремного заключения будет более суровым — от семи лет до пожизненного срока в сочетании со штрафом в размере от $3 970 до $6 610.

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Этот шаг вызвал критику со стороны некоторых экспертов в области здравоохранения, которые утверждают, что это оставляет место для жестких действий со стороны государства, сообщает The Wire.

Но чиновники рассказали газете The Times of India, что целью было не только наказать, но и побуждение людей сообщать в соответствующие агентства, если они считают, что они заражены Covid-19.

По данным министерства здравоохранения, в Индии насчитывается около 38 тыс. активных инфекций и 1 886 смертей.