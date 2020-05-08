В Індії даватимуть довічне ув’язнення за смертельне передання Covid-19

У північному індійському штаті Уттар-Прадеш ухвалили тимчасовий закон, що передбачає тюремне ув’язнення на термін від семи років до довічного, якщо людина стала причиною смерті в результаті Covid-19.

Тобто, якщо людина навмисне не дотримувалась карантинних правил і заразила іншого жителя.

Відповідно до закону, покарання полягає в позбавленні волі на строк від двох до п’яти років.

Але якщо смерть настає через те, що хтось навмисно поширює вірус, термін тюремного ув’язнення буде суворішим – від семи років до довічного терміну в поєднанні зі штрафом в розмірі від $3 970 до $6 610.

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Цей крок викликав критику з боку деяких експертів в області охорони здоров’я, які стверджують, що це залишає місце для жорстких дій з боку держави, повідомляє The Wire.

Але чиновники розповіли газеті The Times of India, що ставили за мету не тільки покарати, але і спонукання людей повідомляти у відповідні агентства, якщо вони вважають, що вони заражені Covid-19.

За даними міністерства охорони здоров’я, в Індії налічується близько 38 тис. активних інфекцій і 1 886 смертей.