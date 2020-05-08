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Факты / Мир

В Японии одобрили препарат для лечения Covid-19

Япония одобрила использование экспериментального противовирусного препарата Ремдесивир для лечения больных коронавирусом с тяжелыми симптомами.

Исследователи из США на прошлой неделе опубликовали несколько хороших новостей о возможном лечении Covid-19 этим лекарством.

Это дало им возможность предположить, что экспериментальный препарат может помочь пациентам быстрее выздороветь от инфекции.

Читайте: Ремдесивир против коронавируса: где его применяют и кто разработал

Поэтому министерство здравоохранения и социального обеспечения Японии дало специальное одобрение на препарат, разработанный американской компанией Gilead Pharmaceutical, через три дня после подачи заявки на утверждение.

Напомним, ранее препарат Ремдесивир одобрили для лечения коронавируса в США.

Источник: CNN

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