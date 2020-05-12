С 1 июня Сербия открывает границы с четырьмя странами

С 1 июня Сербия открывает границы с Северной Македонией, Албанией, Боснией и Герцеговиной и Черногорией.

Такое решение приняло правительство Сербии. Для въезда в страну понадобится быстрый тест на коронавирус или две недели изоляции.

Ранее границы Сербии закрыли 15 марта, когда из-за коронавируса в стране ввели чрезвычайное положение.

К слову, в мире зафиксировали 4 229 074 случаев коронавируса. На первом месте по количеству инфицированных США, где заболели 1 356 037 человек.

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На втором месте оказалась Россия. Там зафиксировали 232 243 случая коронавируса.

Третью позицию занимает Великобритания. В стране 227 736 случаев Covid-19.

В то же время Еврокомиссия предложила государствам-членам ЕС продлить временное ограничение на необязательные поездки в Евросоюз еще на 30 дней, до 15 июня.