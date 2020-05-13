США возвращают российские аппараты ИВЛ из-за пожара в Петербурге

Штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси (США), куда были поставлены российские аппараты искусственной вентиляции легких Авента-М, возвращают их в Агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA).

Об этом заявила пресс-секретарь FEMA Джанет Монтези.

Такое решение приняли после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, которые возникли из-за возгорания этих аппаратов.

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По словам Монтези, российские ИВЛ не использовались в американских клиниках, а держались в резерве на случай ухудшения ситуации.

В FEMA они будут находиться до окончания расследования пожаров в Москве и Санкт-Петербурге и проверки аппаратов российским производителем.

В РФ заявили, что аппараты Авента-М доставили в США в начале апреля в рамках так называемой гуманитарной помощи.

Однако, затем стало известно, что США приобрели в России необходимы медикаменты, аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом. Впоследствии в российском МИДе подтвердили факт оплаты.

Напомним, в Санкт-Петербурге в больнице Святого Георгия произошел пожар в реанимационном отделении, где лежали пациенты с коронавирусом. В результате пожара погибли пять пациентов с Covid-19.