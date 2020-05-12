В Петербурге сгорело короновирусное отделение больницы: пять пациентов погибли

В Санкт-Петербурге в больнице Святого Георгия произошел пожар в реанимационном отделении, где лежали пациенты с коронавирусом.

В результате пожара погибли пять пациентов с Covid-19: четверо отравились угарным газом, у одного отключился аппарат ИВЛ.

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В отделении их было 16, но остальных врачи успели перевезти в другое крыло.

Ранее Факты ICTV писали, что в результате пожара в городе Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах, где огонь охватил все 48 этажей небоскреба Abbco Tower, пострадали 12 человек.

Источник: Mash