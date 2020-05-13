Как Covid-19 повлияет на продовольствие и сельское хозяйство в мире

Будет ли Covid-19 иметь негативное влияние на продовольственную безопасность?
В ближайшие недели и месяцы глобальная продовольственная система будет подвергаться многочисленным испытаниям. В апреле-мае ожидаются перебои в поставках продовольствия.
На сектора сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры особенно влияют ограничения в сфере туризма, закрытие ресторанов и кафе, приостановление питания детей в школах.
В любом случае, больше всего пострадают самые бедные и наиболее уязвимые слои населения — мигранты, переселенцы и те, кто пострадал в результате конфликта.
Страны, которые находятся в затяжном кризисе, также сталкиваются с недостаточным инвестированием в сферу здравоохранения, что приводит к увеличению последствий пандемии.
Чьи продовольственная безопасность и средства к существованию являются наиболее незащищенными?
Сегодня около 820 млн человек во всем мире испытывают хронический голод — не потребляют достаточное количество энергетических калорий, из них 113 млн сталкиваются с острой нехваткой продовольствия.
К уязвимым группам также относятся мелкие фермеры, скотоводы и рыбаки, которые могут потерять возможность обрабатывать свою землю, заботиться о своих животных или ловить рыбу.
Нелегальные рабочие могут потерять работу и доход от сбора урожая и переработки.
Какие последствия ситуации с Covid-19 для производства продуктов питания?
На сегодня перебои минимальны, поскольку поставок продовольствия было достаточно, а рынки до сих пор остаются стабильными.
Однако уже сейчас можно ожидать уменьшения производства продуктов высокой ценности (то есть фруктов и овощей). Закрытие транспортных путей особенно неблагоприятное для поставки свежей продукции, а также может привести к увеличению уровня пищевых отходов и потерь.
Особенно это касается свежей рыбы и морских продуктов, которые быстро портятся и поэтому их нужно продавать, перерабатывать или хранить в течение достаточно ограниченного времени.
Транспортные ограничения и карантинные меры, вероятно, будут препятствовать доступу фермеров и рыбаков на рынки, снижая их производственные мощности и препятствуя реализации продукции.
Как пандемия повлияет на спрос на продукты питания?
Существует возможность непропорционально большого сокращения потребления животного белка и других высокоценных продуктов, таких, как рыба, овощи и фрукты (что вызовет падение цен). Эти опасения могут особенно касаться сырой рыбной продукции.
В менее обеспеченных странах спрос на продовольствие связан с уровнем дохода. Там потеря возможностей заработка может повлиять на потребление.
Страх заразиться может влиять на сокращение посещений продовольственных рынков.
Как пандемия влияет на глобальную экономику?
Во-первых, любое потрясение в Китае имеет гораздо более серьезные последствия для мировой экономики, поскольку его экономика обеспечивает 16% общемирового валового внутреннего продукта.
Во-вторых, изменения поставок из-за заболеваемости и смертности, ограничение мобильности, рост затрат на ведение бизнеса из-за ограничения поставок и более жесткая кредитная политика приведут к снижению экономического роста или экономической рецессии.
В-третьих, спрос снизится из-за большой неопределенности, усиленного предохранительного поведения, сдерживания усилий и роста финансовых расходов, снижающих возможность тратить средства.
Также наблюдается значительная девальвация валютного курса по отношению к доллару США, что повлияет на страны, зависящие от импорта.
Какие рекомендации по смягчению последствий пандемии?
Основные рекомендации:
1. Страны должны удовлетворять немедленные потребности в продовольствии среди уязвимого населения.
Например, скорректировать и расширить программы социальной защиты, поддержать программы школьного питания, чтобы продолжать его доставку даже тогда, когда школы закрыты.
2. Страны должны улучшить программы социальной защиты.
Это может предусматривать, в частности, увеличение социальной финансовой помощи для тех, кто уже ее получает — в виде единоразовой выплаты или периодические выплаты для удовлетворения первоочередных потребностей семей, а также вливание средств в сельскохозяйственный, рыбный и сектор аквакультуры, например, через дотации.
3. Страны должны повысить эффективность своей деятельности и пытаться уменьшить расходы, связанные с торговлей.
К таким мерам относятся, например:
- уменьшение пищевых отходов и потерь;
- отказ от нецелевых субсидий для потребителей продовольствия;
- уменьшение ограничений по использованию запасов;
- снижение тарифов на импорт;
- временное уменьшение НДС и других налогов;
- при необходимости — пересмотр налоговой политики в отношении импортных товаров, чтобы компенсировать потенциальный рост расходов (через девальвацию валюты) и оценить потенциальные последствия девальвации валюты.