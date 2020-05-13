Как Covid-19 повлияет на продовольствие и сельское хозяйство в мире

В ближайшие недели и месяцы глобальная продовольственная система будет подвергаться многочисленным испытаниям. В апреле-мае ожидаются перебои в поставках продовольствия.

На сектора сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры особенно влияют ограничения в сфере туризма, закрытие ресторанов и кафе, приостановление питания детей в школах.

В любом случае, больше всего пострадают самые бедные и наиболее уязвимые слои населения — мигранты, переселенцы и те, кто пострадал в результате конфликта.

Страны, которые находятся в затяжном кризисе, также сталкиваются с недостаточным инвестированием в сферу здравоохранения, что приводит к увеличению последствий пандемии.