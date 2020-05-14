Красные пятна и проблемы с органами: врачи исследуют новые симптомы Covid-19 у детей

В США врачи наблюдают у детей мультисистемный воспалительный синдром, который появляется после коронавируса.

Врачи расследуют случаи заболевания по меньшей мере 150 детей.

— Этот мультисистемный воспалительный синдром не вызван вирусом, — говорит специалист по интенсивной терапии в Бостонской детской больнице доктор Джеффри Бернс.

По его словам, это связано с иммунным ответом пациента.

У детей появляется лихорадка, воспаление почек или плохое функционирование сердца. У них также могут быть признаки воспаления кровеносных сосудов.

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В то же время в Великобритании пострадали до 100 детей, и исследования показывают, что такая же реакция наблюдается у детей в других странах Европы.

Это может быть вызвано замедленным иммунным ответом на вирус, который похож на болезнь Кавасаки.

Доктор Лиз Уиттакер, клинический лектор по инфекционным болезням и иммунологии у детей в Имперском колледже Лондона говорит, что тот факт, что синдром возникал в середине пандемии, позволяет предположить, что эти два фактора связаны между собой.

— У вас пик Covid-19, а через три или четыре недели мы наблюдаем пик этого нового феномена, который заставляет нас думать, что это постинфекционный феномен, — сказала Уиттакер.

По ее словам, что это может быть связано с накоплением антител после заражения.

Ранее известный врач Евгений Комаровский рассказал, какие симптомы коронавируса появляются у детей.