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Факти / Світ

Червоні плями і проблеми з органами: лікарі досліджують нові симптоми Covid-19 у дітей

У США лікарі спостерігають у дітей мультисистемний запальний синдром, який з’являється після коронавірусу.

Лікарі досліджують випадки захворювання щонайменше 150 дітей.

– Цей мультисистемний запальний синдром не викликаний вірусом, – говорить фахівець з інтенсивної терапії в Бостонській дитячій лікарні доктор Джеффрі Бернс.

За його словами, це пов’язано з імунною відповіддю пацієнта.

У дітей з’являється лихоманка, запалення нирок або погане функціонування серця. У них також можуть бути ознаки запалення кровоносних судин.

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Червоні плями і проблеми з органами: лікарі досліджують нові симптоми Covid-19 у дітей

Водночас у Великій Британії постраждали до 100 дітей, і дослідження показують, що така ж реакція спостерігається у дітей в інших країнах Європи.

Це може бути викликано уповільненою імунною відповіддю на вірус, яка схожа на хворобу Кавасакі.

Доктор Ліз Уіттакер, клінічний лектор з інфекційних хвороб та імунології у дітей в Імперському коледжі Лондона говорить, що той факт, що синдром виникав в середині пандемії, дозволяє припустити, що ці два фактори пов’язані між собою.

– У вас пік Covid-19, а через три або чотири тижні ми спостерігаємо пік цього нового феномена, який змушує нас думати, що це постінфекційний феномен, – сказала Уіттакер.

За її словами, що це може бути пов’язано з накопиченням антитіл після зараження.

Раніше відомий лікар Євген Комаровський розповів, які симптоми коронавірусу з’являються у дітей.

Джерела: CNN, ВВС

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