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Факты / Мир / Россия

От Трампа требуют объяснений, почему он отправил аппараты ИВЛ в Россию

Палата представителей Конгресса США требует от президента Дональда Трампа дать объяснения, почему партию аппаратов искусственной вентиляции легких отправили в Россию.

Письмо в Белый дом написала Демократическая партия США.

— Мы глубоко обеспокоены недавними сообщениями о том, что вы предоставляете России крайне важны, необходимые для спасения жизней людей аппараты ИВЛ, в то время как они срочно необходимы в Соединенных Штатах для борьбы с коронавирусом и спасения жизней американцев, — отмечается в письме.

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Средства американских налогоплательщиков, на которые были куплены и доставлены за границу аппараты ИВЛ, не могут использоваться для получения политической выгоды.

Как писали Факты ICTV, штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, куда были поставлены российские аппараты искусственной вентиляции легких Авента-М, возвращают их в Агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA).

Источник: The Hill

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