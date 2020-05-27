Кипр обязался бесплатно лечить от коронавируса туристов, у которых во время отдыха на острове тест показал положительный результат.

Правительство заявило, что будет покрывать все расходы, а именно проживание, питание и лечение пациентов с Covid-19 и их семей.

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Больным нужно будет оплатить только за такси в аэропорт и перелет домой.

Также сообщается, что больница на 100 коек будет обслуживать только иностранных путешественников с коронавирусом. Почти 112 отделений интенсивной терапии будут зарезервированы для пациентов в критическом состоянии.

Кроме того, специальный отель на 500 номеров будет работать для членов семей пациентов и близких людей.

Международное воздушное сообщение с Кипром восстанавливается 9 июня, а пассажиры должны будут пройти тест на наличие коронавируса за три дня до вылета. Перед посадкой в ​​самолет они должны показать результаты теста.

По прибытии на остров всем туристам будут измерять температуру.

Напомним, что Кипр готов принимать туристов с 15 июня, но перед этим страна примет протоколы с рекомендациями работы в условиях пандемии коронавируса.

Источник: AP