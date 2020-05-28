В Германии административный суд отменил запрет на продажу алкоголя в Дюссельдорфе.

28 мая суд удовлетворил срочное ходатайство ритейлера и назвал запрет незаконным. Суд пояснил, что алкогольный запрет не подходит для борьбы с коронавирусом.

Также в суде отметили, что запрет на продажу алкоголя никак не повлиял на предотвращение распространения коронавируса. Людям это все равно не мешает устраивать гулянья в центре города.

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В середине мая власти Дюссельдорфа решили запретить продажу и употребление алкоголя за пределами дома в старом центре города. Запрет вступил в силу на выходных.

Ранее городские власти аргументировали такое решение тем, что запрет нужен, чтобы избежать скопления людей.

К слову, сейчас Германия занимает восьмую позицию по количеству заболевших коронавирусом во всем мире. В стране зафиксировали 181 918 случаев коронавируса. Побороть вирус смогли 163 047 человек. Умерли от коронавирусной инфекции 8 449.

Также Германия вступает в новую фазу пандемии с менее жесткими ограничениями. Однако власти рекомендуют жителям соблюдать базовые требования, необходимые для предотвращения распространения коронавируса.

Источник: Süddeutsche Zeitung