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Трамп обвинил Twitter в посягательстве на свободу слова

Президент США Дональд Трамп заявил о вмешательстве социальной сети Twitter в ход американских президентских выборов 2020 года.

На своем аккаунте в Twitter глава государства обвинил сеть в посягательстве на свободу слова.

— Они считают мои слова о голосовании по почте, которое может привести к коррупции и мошенничеству, ложными, основываясь на проверке фактов фальшивыми новостями CNN и Amazon Washington Post, — отметил Дональд Трамп в своем посте.

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По словам Трампа, он намерен бороться с подавлением свободы слова в Twitter. К слову, пост президента стал ответом на призывы проверить информацию Трампа об опасности проводить выборы по почте.

Напомним, ранее мы писали, что в президентской гонке главный оппонент действующего президента США Джо Байден опережает Трампа на 10%.

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