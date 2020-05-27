Президент США Дональд Трамп заявил о вмешательстве социальной сети Twitter в ход американских президентских выборов 2020 года.

На своем аккаунте в Twitter глава государства обвинил сеть в посягательстве на свободу слова.

— Они считают мои слова о голосовании по почте, которое может привести к коррупции и мошенничеству, ложными, основываясь на проверке фактов фальшивыми новостями CNN и Amazon Washington Post, — отметил Дональд Трамп в своем посте.

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There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

По словам Трампа, он намерен бороться с подавлением свободы слова в Twitter. К слову, пост президента стал ответом на призывы проверить информацию Трампа об опасности проводить выборы по почте.

Напомним, ранее мы писали, что в президентской гонке главный оппонент действующего президента США Джо Байден опережает Трампа на 10%.