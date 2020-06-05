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Факты / Мир

Протесты в США: Twitter удалил запись с речью Трампа о Флойде

Twitter удалил четырехминутное видео с речью президента США Дональда Трампа об афроамериканце Джордже Флойде, размещенное на странице избирательного штаба американского лидера.

В компании заявили, что запись противоречит политике сайта в отношении материалов, защищенных авторским правом.

В частности, в ролике использованы несколько фото и кадров с акций протестов, по которым Twitter получил жалобы из-за нарушения авторских прав.

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Правда, видео сохранилось на YouTube-канале Трампа. В своей речи президент США предупреждает о насилии и анархии со стороны радикальных левых групп.

В штабе Трампа действия со стороны Twitter расценили как акт цензуры.

Уже несколько дней в США не прекращаются протесты из-за убийства 25 мая в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда. В нем обвиняют полицейского Дерека Шовина. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.

1 июня президент США Дональд Трамп для контроля улиц ввел войска, однако они пока только наблюдают за ситуацией.

Источник: The Hill

Фото: Dreamstime

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