Адвокат Бенджамин Крамп назвал убийство Джорджа Флойда преднамеренным.

Полицейского из Миннеаполиса Дерека Шовена обвинили в убийстве третьей степени, но адвокат рассказал, что это был случай убийства первой степени.

— Мы думаем, что у него было намерение. Почти девять минут он держал колено в шее человека, который просил и умолял дышать, — сказал адвокат.

Дело Флойда в Миннеаполисе вызвало гнев в США за убийства полицией темнокожих американцев.

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Ранее появилось видео, где 44-летний Шовен стоит на коленях на шее Флойда, который повторяет, что не может дышать.

— Тот факт, что офицер Шовен держал его колено на шее почти три минуты после того, как тот потерял сознание. Мы не понимаем, как всех этих офицеров не арестовали, — сказал Крамп.

Троих офицеров, которые присутствовали при этом, уволили.

25 мая в Миннеаполисе вспыхнули протесты. Во время акций протеста в американском городе Миннеаполис полиция арестовала около 50 человек.

Люди сожгли полицейский участок, местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Впоследствии протесты охватили всю страну. В 25 американских городах 16 штатов ввели комендантский час, в том числе и в США.

У Белого дома продолжаются массовые акции, протестующие подожгли дорожные знаки.

Недавно полицейские остановили автомобиль афроамериканца Джорджа Флойда, но он оказывал сопротивление. Полицейский применил удушающий прием к нему, поставив колено на шею.

Флойд говорил, что нечем дышать и просился, чтобы его не убивали. Он умер в больнице, не приходя в сознание.