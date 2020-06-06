Расследование Ирана крушения самолета МАУ в Тегеране в январе 2020 года почти завершено.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд.

— Расследование почти завершено, и нет никакой двусмысленности, мы знаем, что произошло, — заявил Бахарванд.

Единственное, что оставалось сделать в рамках расследования — расшифровывать черные ящики.

По его словам, Иран не считает, что черные ящики могут содержать “какую-либо важную информацию”.

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— Мы не считаем, что черные ящики содержат какую-либо важную информацию, которая будет полезна для нашего расследования, — додавил замминистра.

Кроме того, он заявил, что Иран должен убедиться, что черные ящики не будут эксплуатировать, прежде чем передать их третьей стороне.

Авиакатастрофа самолета МАУ в Тегеране

Пассажирский самолет МАУ, который выполнял рейс PS752 Тегеран-Киев, разбился в Тегеране 8 января сразу после взлета. Тогда погибли 176 человек, в частности 11 граждан Украины, из которых 9 членов экипажа.

Спустя три дня президент Ирана признал, что самолет сбила иранская ракета, якобы из-за непреднамеренной человеческой ошибки.

В начале февраля Иран заявил, что не намерен делиться деталями расследования с украинской стороной из-за того, что данные расследования слили украинским СМИ.

14 февраля Иран заявляет, что не будет отдавать черные ящики, однако и расшифровывать без присутствия заинтересованных сторон тоже не будет.

23 марта представители Украины и Ирана согласовали дальнейший алгоритм взаимодействия.

Источник: alarabiya.net