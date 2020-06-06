Розслідування Ірану аварії літака МАУ у Тегерані в січні 2020 року майже завершено.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд.

– Розслідування майже завершено, і немає ніякої двозначності, ми знаємо, що сталося, – заявив Бахарванд.

Єдине, що залишалося зробити в рамках розслідування – розшифровувати чорні ящики.

За його словами, Іран не вважає, що чорні ящики “не можуть містити будь-яку важливу інформацію”.

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– Ми не вважаємо, що чорні ящики не містять інформацію, яка буде корисна для нашого розслідування, – додав заступник міністра.

Крім того, він заявив, що Іран повинен переконатися, що чорні ящики не будуть експлуатувати, перш ніж передати їх третій стороні.

Авіакатастрофа літака МАУ в Тегерані

Пасажирський літак МАУ, який виконував рейс PS752 Тегеран-Київ, розбився в Тегерані 8 січня одразу після зльоту. Тоді загинули 176 осіб, зокрема 11 громадян України, з яких 9 членів екіпажу.

Через три дні президент Ірану визнав, що літак збила іранська ракета, нібито через ненавмисну людську помилку.

На початку лютого Іран заявив, що не має наміру ділитися подробицями розслідування з українською стороною через те, що дані розслідування злили українським ЗМІ.

14 лютого Іран заявляє, що не віддаватиме чорні ящики, однак і розшифровувати без присутності зацікавлених сторін теж не буде.

23 березня представники України та Ірану погодили подальший алгоритм взаємодії.

Джерело: alarabiya.net