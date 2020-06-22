Нужно защитить Германию от России — Трамп о Северном потоке-2

Президент США Дональд Трамп заявил, что Германия платит России миллиарды долларов за новый газопровод.

Трамп раскритиковал Северный поток-2.

— Мы должны защитить Германию от России, — заявил он.

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В то же время он раскритиковал Германию через малые выплаты в бюджет НАТО.

Северный поток-2

Украина, США и некоторые страны ЕС выступают против газопровода, потому что это усиления зависимости Европы от российского газа.

Работы по строительству приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, которые вступили в силу в декабре 2019 года.

Германия отказала Северному потоку-2

Проектом Северный поток-2 предполагается строительство двух веток газопровода от Российской Федерации через Балтийское море в Германию общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год.

Трубопровод в обход Украины планировали завершить к 2020 году. Но из-за санкций его до сих пор строят.

Федеральное сетевое агентство ФРГ отказало в освобождении Северного потока-2 от правил газовой директивы ЕС.