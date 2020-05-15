Германия отказала Северному потоку-2

Федеральное сетевое агентство ФРГ отказало в освобождении Северного потока-2 от правил газовой директивы ЕС.

Об этом говорится в заявлении агентства.

Северный поток-2 — газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной более 1 200 км.

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Необходимым условием для вывода проекта из-под правил была его реализация до 23 мая 2019 года.

— Коллегия 15 мая отклонила ходатайство компании Nord Stream 2 AG на освобождение части Северного потока-2, пролегающей в территориальных водах Германии, от регулирования, — считают в ведомстве.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал это победой.

— Есть крупную победу в Берлине: только независимый регулятор Bundesnetzagentur принял окончательное решение об отказе предоставить проекту Северный поток-2 исключение из законодательства ЕС! Даже если теперь судьбу Nord Stream 2 будет решать суд, Украина благодарна Германии за солидарность, — заявил посол.

Маєм велику перемогу у Берліні: щойно ????????незалежний регулятор Bundesnetzagentur прийняв остаточне рішення про відмову надати проекту «Північний потік-2» виняток із законодавства ЄС! Навіть якщо тепер долю Nord Stream2 вирішуватиме????????Феміда, Україна вдячна Німеччині за солідарність! pic.twitter.com/PpfuKOOdqw — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) May 15, 2020

Как писали Факты ICTV, Украина ведет переговоры с США и другими партнерами, направленные на то, чтобы окончательно помешать России восстановить прокладку трубопровода Северный поток-2.

Источник: Bundesnetzagentur

Источник: Андрій Мельник