Facebook передавал персональные данные неактивных пользователей третьим лицам

Компания Facebook призналась, что передавала персональные данные неактивных пользователей третьим лицам.

Доступ к такой информации получили около пяти тысяч разных приложений.

Согласно правилам Facebook, приложения, в которых пользователь авторизовался через их платформу или Instagram, не должны получать персональную информацию, если ими перестали пользоваться в течение 90 дней.

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Такое правило компания вела после скандала с Cambridge Analytica в 2018 году, когда СА использовали данные миллионов пользователей в политических целях. Тогда Марк Цукерберг извинился перед аудиторией и признал ошибку.

Сейчас Facebook обнаружил, что приложения продолжали собирать информацию о тех пользователях, которые не заходили на аккаунт более трех месяцев.

Также компания уточнила, что за последние несколько месяцев персональные данные получили около пяти тысяч разных разработчиков. Относительно количества пользователей, которых затронула подобная проблема, Facebook не сообщил.

Компания также не указала, какая именно информация передавалась третьим лицам. Кроме того, Facebook заверил, что исправила проблему и продолжает расследование.

Facebook в Украине

В начале мая глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что Facebook будет платить налог на на добавленную стоимость для электронных услуг в Украине.

По его словам, в госбюджет Украины только от рекламных услуг может поступать 3 млрд грн в год.

Источник: Facebook