Facebook и Viber будут платить НДС в Украине – Гетманцев

Международные IТ-корпорации готовы платить налог на добавленную стоимость для электронных услуг в Украине.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Представители Facebook и Viber уже дали согласие платить НДС и заявили о наличии готовых для этого инструментов.

— Facebook заявил, что он платит НДС в 20 юрисдикциях и готов делать это в Украине, — рассказал Гетманцев.

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По его словам, в госбюджет Украины только от рекламных услуг может поступать 3 млрд грн в год.

Напомним, госбюджет Украины в апреле 2020 года не получил 11,6% запланированных налоговых поступлений.