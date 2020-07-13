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Факты / Мир

ВМС США назвали причину взрыва на корабле USS Bonhomme Richard

Взрыв на десантном корабле ВМС США USS Bonhomme Richard на военно-морской базе в Сан-Диего произошел из-за высокой температуры, которая повысилась из-за пожара.

Причину самого возгорания на корабле пока не установили. Пожар начался на нижней грузовой палубе, где хранится морское оборудование

Представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филипп Собека сообщил, что в первичных отчетах все указывает на избыточное давление, когда отсек начал нагреваться из-за пожара.

На борту корабле нет боеприпасов, но есть около миллиона галлонов топлива.

Взрыв на корабле ВМС США произошел 12 июля. В результате взрыва на корабле МВД USS Bonhomme Richard пострадал 21 человек.

Под наблюдением врачей находятся сейчас 17 моряков и четверо других граждан. Их здоровью уже ничего не угрожает.

По предварительной информации, на корабле было около 200 моряков и офицеров.

Источник: CNN

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