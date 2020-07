Взрыв на десантном корабле ВМС США USS Bonhomme Richard на военно-морской базе в Сан-Диего произошел из-за высокой температуры, которая повысилась из-за пожара.

Причину самого возгорания на корабле пока не установили. Пожар начался на нижней грузовой палубе, где хранится морское оборудование

Представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филипп Собека сообщил, что в первичных отчетах все указывает на избыточное давление, когда отсек начал нагреваться из-за пожара.

Explosion with at least one injury at the USS Bonhomme Richard. #shipfire pic.twitter.com/HooWIRcjU4

— SDFD (@SDFD) July 12, 2020