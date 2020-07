Вибух на десантному кораблі ВМС США USS Bonhomme Richard на військово-морській базі в Сан-Дієго стався через високу температуру, яка пыідвищилася через пожежу.

Причину самого займання на кораблі поки що не встановили. Пожежа почалася на нижній вантажній палубі, де зберігається морське обладнання

Представник командування Тихоокеанського флоту США контр-адмірал Філіп Собек повідомив,що у первинних звітах все вказує на надмірний тиск, коли відсік почав нагріватися через пожежу.

Explosion with at least one injury at the USS Bonhomme Richard. #shipfire pic.twitter.com/HooWIRcjU4

— SDFD (@SDFD) July 12, 2020