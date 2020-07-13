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ВМС США назвали причину вибуху на кораблі USS Bonhomme Richard

Вибух на десантному кораблі ВМС США USS Bonhomme Richard на військово-морській базі в Сан-Дієго стався через високу температуру, яка пыідвищилася через пожежу.

Причину самого займання на кораблі поки що не встановили. Пожежа почалася на нижній вантажній палубі, де зберігається морське обладнання

Представник командування Тихоокеанського флоту США контр-адмірал Філіп Собек повідомив,що у первинних звітах все вказує на надмірний тиск, коли відсік почав нагріватися через пожежу.

На борту корабля немає боєприпасів, але є близько мільйона галонів палива.

Вибух на кораблі ВМС США стався 12 липня. В результаті вибуху на кораблі МВС USS Bonhomme Richard постраждала 21 людина.

Під наглядом лікарів перебувають зараз 17 моряків і четверо інших громадян. Їх здоров’ю вже нічого не загрожує.

За попередньою інформацією, на кораблі було близько 200 моряків і офіцерів.

Джерело: CNN

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