Бои между Азербайджаном и Арменией: погибли 10 военных и генерал

В результате вооруженного конфликта на азербайджано-армянской границе за последние сутки погибли 11 военных.

Баку заявил, что в третий день боев против армянских сил погиб азербайджанский генерал-майор, трое офицеров и трое военнослужащих. В общем семеро.

Армения заявила, что потеряла четверых своих военных — двое из них офицеры.

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Конфликт между Азербайджаном и Арменией

Обе страны были частью Советского Союза до его распада в 1990-х.

Они ведут кровавую войну за горную территорию Нагорного Карабаха. Этот спор до сих пор является нерешенным.

Нагорный Карабах признан международной частью Азербайджана, но его контролируют этнические армяне.

Однако новые бои на азербайджано-армянской границе, которые разгорелись 12 июля, произошли к северу от этой спорной территории, в районе Товуза, граничащего с Тавушем на северо-востоке Армении.