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Факты / Происшествия

Азербайджан и Армения устроили артиллерийскую перестрелку на границе

Министерство обороны Азербайджана показало видео, как их войска ударили по опорном пункте Вооруженных сил Армении.

Бой состоялся возле села Товуз на границе двух стран, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Минобороны Азербайджана опубликовало видео, где заявили, что ударили по опорному пункту Армении. Стреляли по нему с артиллерии, минометов и танков.

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Военные ВС Азербайджана заявили, что уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории военной части противника.

В бою погиб офицер азербайджанской армии старший лейтенант Рашад Рашид.

Реакция Армении

Армянская сторона заявила о ранении двух офицеров полиции на границе.

Минобороны призвало своих военных быть сдержанными и реагировать по мере необходимости, даже занимать новые выгодные позиции.

Война между Азербайджаном и Арменией

Конфликт за район Нагорный Карабах между двумя странами продолжается с 1988 года.

Острой ситуация была в 1992-1994 годах, когда две страны устроили полноценную войну за регион. Армянам удалось вытеснить Азербайджан из Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов.

12 июля в районе Товуз армянские пограничники уничтожили автомобиль УАЗ азербайджанских вооруженных сил. Погибло двое солдат. Армяне заявили, что те заехали на территорию страны и не реагировали на предупреждения.

Источник: Минобороны Азербайджана , минобороны Армении

Видео: Минобороны Азербайджана

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