Азербайджан и Армения устроили артиллерийскую перестрелку на границе

Министерство обороны Азербайджана показало видео, как их войска ударили по опорном пункте Вооруженных сил Армении.

Бой состоялся возле села Товуз на границе двух стран, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Минобороны Азербайджана опубликовало видео, где заявили, что ударили по опорному пункту Армении. Стреляли по нему с артиллерии, минометов и танков.

Военные ВС Азербайджана заявили, что уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории военной части противника.

В бою погиб офицер азербайджанской армии старший лейтенант Рашад Рашид.

Армянская сторона заявила о ранении двух офицеров полиции на границе.

Two police officers who carried out duty at the #Armenia ‘n- #Azerbaijan ‘i border sustained minor injuries from use of weapons by the opposite side near the guard post. #Azerbaijaniaggression

Минобороны призвало своих военных быть сдержанными и реагировать по мере необходимости, даже занимать новые выгодные позиции.

During the last conversation w/ A.Kasprzyk #D_Tonoyan informed that ????????Army Unit personnel&leadership are instructed however to keep restraint, and in any case of opposite side’s provocations towards the RA borders to respond as necessary, even to occupy new advantageous positions

