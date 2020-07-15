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Факти / Світ

Бої між Азербайджаном і Вірменією: загинули 10 військових і генерал

Внаслідок збройного конфлікту на азербайджано-вірменському кордоні за останню добу загинули 11 військових.

Баку заявив, що в третій день боїв проти вірменських сил загинув азербайджанський генерал-майор, три офіцери та ще три військовослужбовці. Загалом семеро.

Вірменія заявила, що втратила чотирьох своїх військових – двоє з них офіцери.

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Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією

Обидві країни були частиною Радянського Союзу до його розпаду в 1990-х.

Вони ведуть криваву війну за гірську територію Нагірного Карабаху. Ця суперечка досі є невирішеною.

Нагірний Карабах визнаний міжнародною частиною Азербайджану, але його контролюють етнічні вірмени.

Однак нові бої на азербайджано-вірменському кордоні, які розгорілися 12 липня, відбулися на північ від цієї спірної території, у районі Товуза, що межує з Тавушем на північному сході Вірменії.

Джерело: Радіо Свобода

Фото: Dreamstime

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