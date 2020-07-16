Северный поток-2 и Турецкий поток вредят Украине — Помпео

Северный поток-2 и Турецкий поток вредят Украине, а на компании, которые принимали в них участие, будут налагать санкции.

Об этом сообщил Государственный секретарь США Майкл Помпео.

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Он отметил, что фирмы, которые работали над газопроводом из России до принятия американского санационного закона в 2017 году, теперь будут подпадать под санкции. Этот закон предусматривает возможность применения санкции в отношении РФ за вмешательство в политические процессы в Америке.

— Госдеп обновил указания по применению полномочий, предусмотренных законом О противодействии противникам Америки с помощью санкций. Теперь они включат Северный поток-2 и вторую ветку Турецкого потока. Эти действия вводят под угрозу санкций со стороны США инвестиции или другую деятельность, которая касается этих российских экспортных трубопроводов, — заявил Помпео в среду.

По его словам, это предупреждение для компаний, которые способствуют поддержанию вредного влияния России.

Также Майкл Помпео отметил, что Северный поток-2 и Турецкий поток — это инструменты для расширения и использования зависимости Европы от поставок энергии из Российской Федерации. Соответственно они вредят Украине, поскольку отрезают ее от газа, который транспортируется через нее. Кроме того, эти газопроводы подрывают трансатлантическую безопасность.

Санкции против Северного потока-2

В начале июля Сенат США включил дополнительные санкции против Северного потока-2 к проекту бюджета национальной обороны.

В декабря 2019 году Америка ввела первые санкции против его строительства, нацеленные на суда, непосредственно прокладывают трубы под водой. Новые санкции направлены также против страховщиков судов и сервисных компаний, выполняющих геодезические, траншейные, сварочные и другие работы.

Источник: The New York Times