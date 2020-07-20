По личному распоряжению королевы Елизаветы II, в день рождения жены принца Гарри Меган Маркл, 4 августа, не будут звенеть колокола в Вестминстерском аббатстве.

Так она решила лишить актрису подобной честные, хотя колокола звучат в день рождения каждого из старших членов британской королевской семьи.

Такое решение вызвано тем, что в марте 2020 года Меган Маркл вместе с принцем Гарри сложили с себя королевские полномочия и отказались от ряда определенных протоколов, льгот и королевских традиций.

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По словам королевского эксперта Ричарда Идена, это решение является очень оскорбительным для голливудской актрисы. Поскольку колокола звенели даже для принца Эндрю, который был причастен к скандальной дружбе с педофилом Джеффри Эпштейном и снял с себя королевские полномочия.

Будет ли сохранена традиция относительно принца Гарри, у которого день рождение 15 сентября, пока неизвестно.

В мае этого года принца Гарри и Меган Маркл обвинили в краже $53 млн. По словам одного из участников Тайного совета Нормана Бейкера, эти средства супругов герцогов Сассекском забрали у британских налогоплательщиков перед переездом в Лос-Анджелес.

По его словам, с момента свадьбы, то есть с мая 2018 года, британцы отдали Меган и Гарри около £44 млн. Одно только свадьба пары стоила $41 млн, когда свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон обошлось в $24 млн.