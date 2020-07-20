За особистим розпорядженням королеви Єлизавети II, на день народження дружини принца Гаррі Меган Маркл, 4 серпня, не дзвенітимуть дзвони у Вестмінстерському абатстві.

Так вона вирішила позбавити акторку подібної чесні, хоча дзвони лунають у день народження кожного зі старших членів британської королівської сім’ї.

Таке рішення спричинено тим, що у березні 2020 року Меган Маркл разом зі принцом Гаррі склали з себе королівські повноваження та відмовились від ряду певних протоколів, пільг та королівських традицій.

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За словами королівського експерта Річарда Ідена, це рішення є дуже образливим для голлівудської актриси. Оскільки дзвони дзвеніли навіть для принца Ендрю, який був причетний до скандальної дружби з педофілом Джеффрі Епштейном і зняв з себе королівські повноваження.

Чи буде збережена традиція щодо принца Гаррі, у якого день народження 15 вересня, поки невідомо.

У травні цього року принца Гаррі та Меган Маркл звинуватили у крадіжці $53 млн. За словами одного із учасників Таємної ради Нормана Бейкера, ці кошти подружжя герцогів Сассекських забрали у британських платників податків перед переїздом до Лос-Анджелеса.

За його словами, з моменту весілля, тобто із травня 2018 року, британці віддали Меган та Гаррі близько £44 млн. Одне тільки весілля пари коштувало $41 млн, коли весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон обійшлося у $24 млн.