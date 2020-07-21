Выборы в США: Канье Уэст предложил должность вице-президента рэперу Jay-Z

Кандидат в президенты США, рэпер Канье Уэст предложил своему коллеге по сцене Jay-Z стать кандидатом на пост вице-президента.

По словам кандидата, они с Jay-Z братья и связаны на всю жизнь, именно поэтому он предложил ему занять этот пост.

Jay-Z пока не прокомментировал это предложение Канье Уэста.

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Раньше Канье Уэст готов был предложить эту должность проповеднице из штата Вайоминг Мишель Тидбол, но теперь она в случае победы кандидата на выборах займет другую должность в его администрации.

Канье Уэст участвует в выборах США

Рэпер Канье Уэст заявил о желании принимать участие в выборах президента США 2020.

В сети с юмором восприняли эту новость, а бизнесмен, владелец SpaceX и Tesla Илон Маск поддержал рэпера. Однако позже он изменил свое решение из-за разных взглядов с Канье Уэстом на вопросы абортов и вакцинации.

Однако рэпер все же пошел на выборы и зарегистрировался на сайте Федеральной избирательной комиссии (FEC), где он официально представляет партию BDY (Birthday Party).

Источник: KrisKaylin Productions