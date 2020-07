Рэпер Канье Уэст зарегистрировался на сайте Федеральной избирательной комиссии (FEC) для участия в выборах в США, он официально представляет партию BDY (Birthday Party).

В бланке указано, что рэпер планирует принимать участие в гонке в ноябре. Канье Вест указал свои данные и место проживания — ранчо в Вайоминге.

Сначала в СМИ распространялась информация, что рэпер не успел со сроками подачи документов, но Избирательная комиссия штата Оклахома заявила, что кандидат имеет право на участие во всеобщих выборах в штате.

Читайте: Канье Уэст заявил, что идет в президенты США

В среду, 15 июля, был крайний срок подачи документов для независимых кандидатов в президенты.

Independent presidential candidate Kanye West has qualified for the General Election ballot in Oklahoma. (Today is Oklahoma’s deadline for Independent & Unrecognized Party presidential candidates to file statements of candidacy with their petitions or filing fee.)

— Oklahoma State Election Board (@OKelections) July 15, 2020