Рэпер Канье Уэст зарегистрировался на сайте Федеральной избирательной комиссии (FEC) для участия в выборах в США, он официально представляет партию BDY (Birthday Party).

В бланке указано, что рэпер планирует принимать участие в гонке в ноябре. Канье Вест указал свои данные и место проживания — ранчо в Вайоминге.

Сначала в СМИ распространялась информация, что рэпер не успел со сроками подачи документов, но Избирательная комиссия штата Оклахома заявила, что кандидат имеет право на участие во всеобщих выборах в штате.

Читайте: Канье Уэст заявил, что идет в президенты США

В среду, 15 июля, был крайний срок подачи документов для независимых кандидатов в президенты.

Independent presidential candidate Kanye West has qualified for the General Election ballot in Oklahoma. (Today is Oklahoma’s deadline for Independent & Unrecognized Party presidential candidates to file statements of candidacy with their petitions or filing fee.) — Oklahoma State Election Board (@OKelections) July 15, 2020

Канье Уэст идет в президенты США

После заявления рэпера Канье Веста о желании участвовать в выборах президента США американский бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск поддержал кандидата.

Однако позже он отказался от поддержки.

Бизнесмен и рэпер не сошлись во взглядах на аборты и вакцинацию.

Источник: FEC, Oklahoma State Election Board, Evening Express