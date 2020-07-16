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Факты / Мир

В последний день: Канье Уэст подал документы для участия в выборах в США

Рэпер Канье Уэст зарегистрировался на сайте Федеральной избирательной комиссии (FEC) для участия в выборах в США, он официально представляет партию BDY (Birthday Party).

В бланке указано, что рэпер планирует принимать участие в гонке в ноябре. Канье Вест указал свои данные и место проживания — ранчо в Вайоминге.

Сначала в СМИ распространялась информация, что рэпер не успел со сроками подачи документов, но Избирательная комиссия штата Оклахома заявила, что кандидат имеет право на участие во всеобщих выборах в штате.

Читайте: Канье Уэст заявил, что идет в президенты США

Канье Вест

В среду, 15 июля, был крайний срок подачи документов для независимых кандидатов в президенты.

Канье Уэст идет в президенты США

После заявления рэпера Канье Веста о желании участвовать в выборах президента США американский бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск поддержал кандидата.

Однако позже он отказался от поддержки.

Бизнесмен и рэпер не сошлись во взглядах на аборты и вакцинацию.

Источник: FEC, Oklahoma State Election Board, Evening Express

Фото: Dreamstime

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