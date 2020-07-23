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Факты / Мир

США закрывает консульство Китая в Хьюстоне — обвиняют дипломатов в шпионаже

США требует от Китая закрыть до 24 июля консульство в городе Хьюстон, штат Техас.

Министерство юстиции США обвинило их в спонсировании хакеров, атаковавших лаборатории, где разрабатывают вакцину против Covid-19.

Правоохранители США обвинили в этих действиях двух китайских граждан. Поддержку они получали в консульстве Китая в Хьюстоне.

Читайте: США обвинили Китай в попытке похитить данные о вакцине от Covid-19

Министерство иностранных дел Китая осудило требование, но консульство таки закрывают. Полиция зафиксировала, что дипломаты жгли во дворе здания документы.

Президент США Дональд Трамп, на пресс-конференции в среду, заявил, что он даст приказ закрыть больше китайских консульств.

Хакеры из РФ атаковали серверы лабораторий ЕС

Российские хакеры пытаются похитить данные о разработке вакцины против коронавируса.

Специалисты зафиксировали попытки взлома серверов в Великобритании, США, Канаде и Франции.

Атаки осуществляет группировка APT29, которая также известна как Cozy Bear. Используют фишинг и вредоносные программы.

В Кремле опровергают обвинения и заявляют, что они не подкреплены доказательствами.

Источник: ВВС

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