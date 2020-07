США требует от Китая закрыть до 24 июля консульство в городе Хьюстон, штат Техас.

Министерство юстиции США обвинило их в спонсировании хакеров, атаковавших лаборатории, где разрабатывают вакцину против Covid-19.

Правоохранители США обвинили в этих действиях двух китайских граждан. Поддержку они получали в консульстве Китая в Хьюстоне.

Министерство иностранных дел Китая осудило требование, но консульство таки закрывают. Полиция зафиксировала, что дипломаты жгли во дворе здания документы.

About 8:25 pm on Tuesday, our officers responded to a meet the firefighter call to the China Consulate General in Houston building at 3417 Montrose Blvd.

Smoke was observed in an outside courtyard area. Officers were not granted access to enter the building. 1/2

— Houston Police (@houstonpolice) July 22, 2020