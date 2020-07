США вимагає у Китаю закрити до 24 липня консульство у місті Х’юстон, що у штаті Техас.

Міністерство юстиції США звинуватило Китай у спонсоруванні хакерів, які атакували лабораторії, що розробляють вакцину проти Covid-19.

Правоохоронці США звинуватили у цьому двох китайських громадян. Підтримку вони отримували у консульстві Китаю у Х’юстоні.

Читайте: США звинуватили Китай у спробі викрасти дані про вакцину від Covid-19

Міністерство закордонних справ Китаю засудило вимогу, але консульство таки закривають. Поліція зафіксувала, що дипломати палили у дворі будівлі документи.

About 8:25 pm on Tuesday, our officers responded to a meet the firefighter call to the China Consulate General in Houston building at 3417 Montrose Blvd.

Smoke was observed in an outside courtyard area. Officers were not granted access to enter the building. 1/2

— Houston Police (@houstonpolice) July 22, 2020