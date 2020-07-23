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США закриває консульство Китаю у Х’юстоні – звинувачують дипломатів у шпигунстві

США вимагає у Китаю закрити до 24 липня консульство у місті Х’юстон, що у штаті Техас.

Міністерство юстиції США звинуватило Китай у спонсоруванні хакерів, які атакували лабораторії, що розробляють вакцину проти Covid-19.

Правоохоронці США звинуватили у цьому двох китайських громадян. Підтримку вони отримували у консульстві Китаю у Х’юстоні.

Читайте: США звинуватили Китай у спробі викрасти дані про вакцину від Covid-19

Міністерство закордонних справ Китаю засудило вимогу, але консульство таки закривають. Поліція зафіксувала, що дипломати палили у дворі будівлі документи.

Президент США Дональд Трамп, на прес-конференції у середу, заявив, що він дасть наказ закрити більше китайських консульств.

Хакери з РФ атакували сервери лабораторій ЄС

Російські хакери намагаються викрасти дані про розробку вакцини проти коронавірусу.

Фахівці зафіксували спроби зламування серверів у Великій Британії, США, Канаді та Франції.

Атаки здійснює угрупування APT29, яке також відоме як Cozy Bear. Використовують фішинг та шкідливі програми.

У Кремлі спростовують звинувачення і заявляють, що вони не підкріплені доказами.

Джерело: ВВС

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