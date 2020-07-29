В этом году Россия и Беларусь столкнулись с массовыми протестами из-за действий власти. В Беларуси они начались из-за отказа в регистрации потенциального соперника президента Александра Лукашенко на выборах Виктора Бабарико.

В России же на акции протеста вышли после ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств бизнесменов и покушении на убийство.

Сейчас митинги продолжаются в обеих странах, однако власть делает все, чтобы их “потушить”.

Факты ICTV рассказывают, почему возрасла протестная активность в РФ и Беларуси и удастся ли что-то изменить гражданам.

Вспышка протестов

2020 год может стать достаточно интересным в истории России и Беларуси. И дело не только в том, что в обеих странах начались протесты на политическом фоне. Раньше бы на подобные выходки власти, скорее всего, не было бы такой реакции.

В РФ посадки неугодных губернаторов не являются чем-то новым. Подобное происходит в течение нескольких последних лет, и хотя точно были те, кого возмущали такие действия правоохранителей, до массовых протестов дело не доходило.

Среди жертв режима можно назвать Александра Хорошавина, Александра Соловьева, Никиту Белых, Павла Конькова. Однако именно Фургал стал для россиян символом противостояния федеральной власти.

Действительно ли губернатор Хабаровского края был большим оппозиционером, сказать трудно. Но у него есть определенные достижения, за которые жители его уважали.

Среди них: сокращение аппарата чиновников края, отказ от неэффективных государственных закупок, запрет командировок чиновников бизнес-классом за бюджетные средства, сокращение собственной зарплаты.

Протесты начались в Хабаровске вскоре после задержания Фургала. Уже с первых дней их масштаб поражал. По информации местных СМИ, на протестах 11 июля собралось около 40 тыс. человек.

Несколько недель спустя протесты до сих пор продолжаются и распространились на другие города России.

В Беларуси же на акцию протеста вышли после отказа в регистрации на выборах президента страны нескольких кандидатов. В частности, Виктора Бабарико, который считался основным конкурентом действующего главы государства.

Протесты продолжаются с 29 мая и до сих пор. Новая вспышка началась после ареста Виктора и Эдуарда Бабарико. Тогда около 3 тыс. человек создали живую цепь в Минске, общая длина которой превысила 3 ​​км.

Люди хлопали в ладоши и кричали такие лозунги как Выпускай и Уходи. Еще один большой митинг состоялся 14 июля. Недовольные результатами регистрации кандидатов на выборах президента вышли на улицы во многих городах страны.

Жители Беларуси до сих пор пытаются добиться проведения честных выборов, однако пока безрезультатно.

В комментарии Фактам ICTV политолог Алексей Якубин заявил, что возникновению этих протестов способствовало несколько причин.

— Это частично связано с социально-экономическими причинами. Например, в России после санкций, падения цен на газ и нефть, период общественного богатства уменьшился и наблюдается сокращение социальных расходов. Также есть нюанс, связанный с коронавирусным кризисом, когда после карантинных мероприятий увеличивается протестная активность и конфликтность в обществе, — рассказывает он.

Смогут ли что-то изменить

Все прекрасно понимают, что речь идет о протестах в странах, в которых десятки лет не происходило никаких значимых политических изменений и только усиливалась власть Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Однако ничего вечного в этом мире нет. Касается это и глав России и Беларуси.

Но вряд ли сейчас россиянам или белорусам удастся достичь чего-то значительного соответствующими протестами. Политолог Валерия Костюгова считает, что Виктор Бабарико не зарегистрируется на выборах президента Беларуси.

Протесты же показали, что Лукашенко не такой вечный и непоколебимый, каким пытается казаться. Поэтому их пытаются потушить как можно быстрее.

— Я думаю, Лукашенко пытается предотвратить финальные акции протеста. Хотя, мне кажется, что эти митинги неизбежны, независимо от того, кто окажется в избирательном бюллетене и будут ли призывать оппоненты Лукашенко к протестам. На этом этапе их уже не остановить, — считает Костюгова.

Молодое поколение также не желает жить по правилам Советского Союза. Особенно когда нет железного занавеса, который помогал скрывать правду о жизни в других странах.

— Выросло молодое поколение, что в Беларуси, что в РФ, росло и социализировалось при одном политическом лидере. Мне кажется, что для части этих людей есть желание новизны. Возможно даже без определенного понимания, что они конкретно хотят от изменения политической ситуации в стране, — считает Якубин.

В эпоху интернета почти не осталось стран, которые бы ограничивали доступ к “паутине”, что позволяет любому узнать о том, как живут граждане других государств.

И молодежь активно этим пользуется. Сделать так, чтобы вопросов больше не задавали не получится.

— Выросло новое поколение, охватила всемирная паутина города и села, узнали россияне и белорусы как живется в соседних странах от Польши и Финляндии до Атлантики по обе ее стороны. И больше по старинке они жить не хотят. Мы — не рабы — этому учили в школе, а теперь они хотят быть свободными людьми на самом деле, а не только в советской сказке о Мальчише-Кибальчише, — считает российский политолог Андрей Зубов.

Однако с тем, насколько сильно “закручены гайки” в обеих странах, трудно прогнозировать, приведут ли массовые протесты к позитивным действиям, или только к более жесткому ответу власти.

— Ключевые аспекты этих протестов в том, готова ли сейчас власть корректировать свою линию из-за протестов. Система всегда характеризуется тем, каким образом она реагирует на свои ошибки. А протест — показатель того, что традиционные каналы коммуникации, которые есть в политике, не совсем работают, — говорит Якубин.

Реакция властей на протесты

Конечно же массовые акции протеста в РФ и Беларуси не остались без внимания правоохранителей и первых лиц государств. Задержания происходили в обеих странах.

Да, часть из них действительно задержали за нападение на правоохранителей, но были и те, кто оказался не в том месте, не в то время.

— Ребята должны понимать, что они в своем доме и никому не позволено их пинать ногами. Ни в коем случае на провокации не идти, но не обижать ребят. А то мы скоро допрыгаемся, будем нянчиться, как в детском саду, — заявил Лукашенко, комментируя действия протестующих во время одного из митингов.

Не перестает появляться информация о запугивании оппонентов Лукашенко. И это не удивительно, ведь одни “опросы” пророчат ему победу с рейтингом около 70%, а другие показывают, что действующий президент набирает около 3% голосов.

Двое кандидатов даже вышли из президентской гонки. А Светлана Тихановская, которую называют главной соперницей действующего главы государства, заявила, что ей пришлось вывезти детей из Беларуси из-за угроз. А ее мужа арестовали.

В России ситуация не намного лучше. До сих пор о протестах в Хабаровске почти не говорят на федеральных каналах, а если и вспоминают, то только для того, чтобы попытаться очернить Фургала.

Задержание активистов также не стали чем-то новым для России. Однако наибольшую огласку набирали нападения на журналистов, которые пытались освещать события в Хабаровске.

Но люди надеются, что им удастся достучаться до власти и что-то изменить, ведь подобные случаи уже были.

Вспомним 2017 год, когда в Беларуси начались так называемые Марши нетунеядцев, поводом для которых стал Декрет № 3 О предупреждении социального иждивенчества.

Фактически он обязывал всех людей, проживающих на территории Беларуси оплатить сбор до 20 февраля 2017 года. За неуплату предусматривался штраф или административный арест с обязательным привлечением к общественным работам.

Сначала власти отреагировали на протесты массовыми задержаниями, но через несколько недель Лукашенко заявил о прекращении действия Декрета № 3 на один год, однако полностью его не отменил. И хотя бы это стало определенной победой для белорусов.

А в России массовые протесты обычно ни к чему не приводили. Например, массовые акции 2011-2013 годов, которые были связаны с выборами в Государственную думу и голосованием за президента РФ.

Тогда россияне не добились выполнения ни одного требования.

В 2019 году протесты в Москве, вызванные нарушениями при регистрации кандидатов на выборах в Гордуму. Все требования протестующих не выполнили, но им удалось добиться:

допущения некоторых независимых кандидатов к участию в выборах;

увеличения представительства оппозиции в Городской думе Москвы;

частичного прекращения уголовного дела о массовых беспорядках в отношении некоторых фигурантов.

Якубин считает, что сейчас у России есть больше пространства для прекращения протестов, чем в Беларуси.

— Лукашенко более 20 лет находится на посту президента. Многое зависит от того, как он будет реагировать на призывы общества… Будет ли это действительно проведение демократических выборов, чтобы показать свою прозрачность, или это будет использование исключительно силовых средств. У него уже был определенный опыт в том, как гасить протесты. Но сейчас они более массовые, чем это было в начале 2010-х годов, — рассказывает политолог.

Но не стоит ожидать того, что протесты будут затягивать. Как минимум жители Беларуси вряд ли хотели бы длительного противостояния с властью.

Однако градус напряжения в РФ и Беларуси постоянно будет расти, если власть не осознает свои ошибки и не станет их исправлять.

А тогда попытки найти взаимопонимание с протестующими будут бесполезны и понадобятся кардинальные изменения в жизни стран.

Владислав Бомбела