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Факты / Мир

Мне 15 лет! В Минске силовики с гранатой в руках задержали подростка

В Минске в районе метро Пушкинская силовики задержали посреди улицы несовершеннолетнего парня. Они повалили его на землю и начали тянуть к автомобилю.

Задержанный кричал, что ему 15 лет, но на его слова не реагировали. Люди, которые были рядом, начали возмущаться и говорить, чтобы парня отпустили.

Но у ОМОНовцев в руках была граната, поэтому близко к ним нельзя было подойти. В результате парня затащили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

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Протесты в Беларуси продолжаются уже третий день. Неспокойной остается ситуация в Минске. В центр города ближе к вечеру начали стягивать автозаки и водометы, начались задержания.

Несколько сотен людей можно было увидеть именно на Пушкинской. Они принесли цветы к месту, где минувшей ночью погиб один из протестующих.

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