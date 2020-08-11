У Мінську в районі метро Пушкінська силовики затримали посеред вулиці неповнолітнього хлопця. Вони повалили його на землю і почали тягнути до автомобіля.

Затриманий кричав, що йому 15 років, але на його слова не реагували. Люди, які були поряд, почали обурюватися і говорити, щоб хлопця відпустили.

Але в ОМОНівців у руках була граната, тому близько до них не можна було підійти. В результаті хлопця затягнули в автомобіль і відвезли у невідомому напрямку.

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Протести в Білорусі тривають вже третій день. Неспокійною залишається ситуація в Мінську. У центр міста ближче до вечора почали стягувати автозаки і водомети, почалися затримання.

Кілька сотень людей можна було побачити саме на Пушкінській. Вони принесли квіти до місця, де минулої ночі загинув один із протестувальників.