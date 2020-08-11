Европейский Союз не исключает введения санкций против Беларуси из-за фальсификаций на президентских выборах и насилия против народа.

В заявлении ЕС говорится, что выборы 9 августа не были свободными и справедливыми.

— Власть прибегла к неприемлемому насилию, которое привело к тому, что один человек погиб и еще много получили ранения. Тысячи людей задержаны, ущемляется свобода собраний, выражения и усилилась цензура СМИ, — говорится в заявлении.

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В ЕС призвали власти Беларуси начать диалог с обществом и оппозицией, чтобы избежать дальнейшего насилия.

Протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси наали протесты на фоне фальсификаций на президентских выборах.

По результатам 80,08% голосов набрал действующий президент Алексанр Лукашенко. Тысячи несогласных белорусов вышли на улицы и требуют честных выборов.

За два дня погиб один человек и более 200 пострадавших. За новостями с протестов в Беларуси онлайн, смотрите на Фактах ICTV.

Источник: Council of the European Union