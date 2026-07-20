Чемпионат мира 2026 подарил болельщикам один из самых напряженных финалов за последние годы. В решающем матче сборная Испании после дополнительного времени минимально обыграла Аргентину со счетом 1:0 и подняла над головой самый престижный футбольный трофей.

Несмотря на то, что аргентинцы подходили к финалу в статусе действующих чемпионов мира и имели гораздо больший опыт побед на мундиалях, на этот раз сильнее оказалась именно Фурия Роха.

Сколько раз Испания выигрывала чемпионат мира по футболу, читайте в нашем материале.

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Сколько раз сборная Испании становилась чемпионом мира по футболу

До ЧМ-2026 Испания имела только одну победу в мировом первенстве. Свой первый чемпионский титул команда завоевала в 2010 году на турнире в Южной Африке.

Тогда в финале испанцы встретились со сборной Нидерландов. Основное время завершилось без забитых мячей, а судьбу трофея решил гол Андреса Иньесты на 116-й минуте дополнительного времени. Тогда победа со счетом 1:0 принесла Испании первое в истории золото чемпионата мира.

После этого испанцы еще не раз входили в число фаворитов мундиаля, однако повторить успех не удавалось. Только в 2026 году команда снова пришла к финалу и вернула себе звание сильнейшей сборной планеты.

Как Испания выиграла чемпионат мира 2026 года

В финале ЧМ-2026 соперником испанцев стала Аргентина, чемпион мира 2022 года и трехкратный обладатель Кубка мира.

Матч получился очень напряженным. Испания почти весь поединок больше владела мячом и постепенно наращивала давление, тогда как аргентинцы почти не создавали опасных моментов у ворот Уная Симона.

В конце основного времени Аргентина осталась в меньшинстве после удаления с поля Энцо Фернандеса. Уже в дополнительное время Нико Уильямс, который поначалу отличился отмененным голом, дал впоследствии решающую передачу.

На 106-й минуте Ферран Торрес открылся между защитниками, вышел на ударную позицию и отправил мяч в сетку, принеся Испании победу со счетом 1:0.

Итак, сборная Испании по футболу выиграла чемпионат мира 2026 во второй раз и повторила собственный исторический успех 2010 года.

Сколько раз Испания выигрывала ЧМ по футболу

После завершения чемпионата мира 2026 года у Испании два чемпионских титула:

2010 год: победа над Нидерландами (1:0 после дополнительного времени);

2026: победа над Аргентиной (1:0 после дополнительного времени).

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