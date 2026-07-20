Сколько раз Испания выигрывала чемпионат мира по футболу и когда побеждала
- Сборная Испании продолжает укреплять свои позиции среди сильнейших футбольных команд мира.
- За свою историю испанцы неоднократно сражались за самые высокие награды мирового первенства.
Чемпионат мира 2026 подарил болельщикам один из самых напряженных финалов за последние годы. В решающем матче сборная Испании после дополнительного времени минимально обыграла Аргентину со счетом 1:0 и подняла над головой самый престижный футбольный трофей.
Несмотря на то, что аргентинцы подходили к финалу в статусе действующих чемпионов мира и имели гораздо больший опыт побед на мундиалях, на этот раз сильнее оказалась именно Фурия Роха.
Сколько раз Испания выигрывала чемпионат мира по футболу, читайте в нашем материале.
Сколько раз сборная Испании становилась чемпионом мира по футболу
До ЧМ-2026 Испания имела только одну победу в мировом первенстве. Свой первый чемпионский титул команда завоевала в 2010 году на турнире в Южной Африке.
Тогда в финале испанцы встретились со сборной Нидерландов. Основное время завершилось без забитых мячей, а судьбу трофея решил гол Андреса Иньесты на 116-й минуте дополнительного времени. Тогда победа со счетом 1:0 принесла Испании первое в истории золото чемпионата мира.
После этого испанцы еще не раз входили в число фаворитов мундиаля, однако повторить успех не удавалось. Только в 2026 году команда снова пришла к финалу и вернула себе звание сильнейшей сборной планеты.
Как Испания выиграла чемпионат мира 2026 года
В финале ЧМ-2026 соперником испанцев стала Аргентина, чемпион мира 2022 года и трехкратный обладатель Кубка мира.
Матч получился очень напряженным. Испания почти весь поединок больше владела мячом и постепенно наращивала давление, тогда как аргентинцы почти не создавали опасных моментов у ворот Уная Симона.
В конце основного времени Аргентина осталась в меньшинстве после удаления с поля Энцо Фернандеса. Уже в дополнительное время Нико Уильямс, который поначалу отличился отмененным голом, дал впоследствии решающую передачу.
На 106-й минуте Ферран Торрес открылся между защитниками, вышел на ударную позицию и отправил мяч в сетку, принеся Испании победу со счетом 1:0.
Итак, сборная Испании по футболу выиграла чемпионат мира 2026 во второй раз и повторила собственный исторический успех 2010 года.
Сколько раз Испания выигрывала ЧМ по футболу
После завершения чемпионата мира 2026 года у Испании два чемпионских титула:
- 2010 год: победа над Нидерландами (1:0 после дополнительного времени);
- 2026: победа над Аргентиной (1:0 после дополнительного времени).