Глава Офиса президента Кирилл Буданов прокомментировал протесты, возникшие из-за отставки Михаила Федорова с должности министра обороны и конфликта вокруг главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

По его словам, позицию общества услышали, а ситуацию решают профессионально и в интересах государства.

Буданов прокомментировал протесты в Украине

— Ситуация вокруг последних внутренних изменений вызвала сильные эмоции. Понимаю людей, которые выражают свою позицию. Неравнодушие — это сила, которая все эти годы удерживает наше государство. Позицию общества услышали. Ситуация решается профессионально, конструктивно и в интересах нашего государства. Поэтому прошу сохранять спокойствие, — написал Буданов.

Он подчеркнул, что “дискуссия — нормальное явление для свободной страны”.

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Однако важно, чтобы “дискуссия в дальнейшем проходила мирно, без провокаций, которые могли бы навредить национальной безопасности”.

— Призываю никого не хейтить. Враг внимательно следит за каждым нашим внутренним спором и ждет, когда мы начнем воевать друг с другом. Скажу врагам прямо: не дождетесь. Давайте думать о нашей общей победе. Украина из этой ситуации обязательно выйдет сильнее. Работа продолжается. Результаты будут, — добавил Буданов.

Напомним, в последние дни в Украине продолжаются протесты с требованиями вернуть Михаила Федорова на должность министра обороны и уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Акции прошли в Киеве, Днепре, Харькове, Николаеве, Одессе, Хмельницком, Виннице, Кропивницком, Луцке, Черкассах, Ивано-Франковске, Мукачево, Черновцах, Ужгороде и других городах.

Сегодня в Генеральном штабе ВСУ заявили, что слухи о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского не соответствуют действительности.

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