ВСУ взяли в плен 64 оккупантов, которые должны были попасть в тыл в Запорожской области
- 225 ОШП заявил о захвате в плен 64 российских военных на Запорожском направлении.
- Россияне должны были проникнуть в тыл украинских позиций для разведки и информационно-пропагандистских операций.
225 отдельный штурмовой полк заявил о захвате в плен 64 российских оккупантов, которые должны были незаметно попасть в тыл украинских позиций на Запорожском направлении.
Об этом сообщили в 225 ОШП.
Захват 64 российских военных в Запорожской области: что известно
Как отметили в полку, украинские военные провели зачистку от инфильтрированных групп россиян в районах Терноватого, Косовцевого, Рождественки, Верхней Терсы и Воздвижевки.
— Они должны были незаметно просочиться в тыл украинских позиций. В бой не вступать. Искать экипажи БпЛА, собирать разведданные и устанавливать российские флаги для очередных пропагандистских роликов о “захваченных” селах. Вместо этого оказались в плену. Результат операции — 64 российских военнопленных, — заявили в полку.
В 225 ОШП не уточнили, когда именно российских военных удалось взять в плен.
По данным Генерального штаба ВСУ, в течение последних суток на Гуляйпольском направлении российские оккупанты осуществили 21 атаку в районе Железнодорожного и в направлениях Доброполья, Цветкового, Воздвижевки и Горького.
На Ореховском направлении украинские военные остановили одну попытку противника продвинуться вперед возле Щербаков.
Напомним, полк Скеля подтвердил захват в плен двух своих бойцов в Константиновке Донецкой области, где недавно украинские военнослужащие установили сине-желтый флаг над одним из зданий.
В подразделении заявили, что российская пропаганда пытается представить отдельный эпизод боя как опровержение результатов всей операции в Константиновке и назвали такие утверждения манипуляцией.
В Скелі подчеркнули, что боевые действия за город продолжаются, отдельные успехи или потери сторон не меняют общей картины боев.
Фото: 225 ОШП