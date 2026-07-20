225 отдельный штурмовой полк заявил о захвате в плен 64 российских оккупантов, которые должны были незаметно попасть в тыл украинских позиций на Запорожском направлении.

Об этом сообщили в 225 ОШП.

Захват 64 российских военных в Запорожской области: что известно

Как отметили в полку, украинские военные провели зачистку от инфильтрированных групп россиян в районах Терноватого, Косовцевого, Рождественки, Верхней Терсы и Воздвижевки.

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— Они должны были незаметно просочиться в тыл украинских позиций. В бой не вступать. Искать экипажи БпЛА, собирать разведданные и устанавливать российские флаги для очередных пропагандистских роликов о “захваченных” селах. Вместо этого оказались в плену. Результат операции — 64 российских военнопленных, — заявили в полку.

В 225 ОШП не уточнили, когда именно российских военных удалось взять в плен.

По данным Генерального штаба ВСУ, в течение последних суток на Гуляйпольском направлении российские оккупанты осуществили 21 атаку в районе Железнодорожного и в направлениях Доброполья, Цветкового, Воздвижевки и Горького.

На Ореховском направлении украинские военные остановили одну попытку противника продвинуться вперед возле Щербаков.

Напомним, полк Скеля подтвердил захват в плен двух своих бойцов в Константиновке Донецкой области, где недавно украинские военнослужащие установили сине-желтый флаг над одним из зданий.

В подразделении заявили, что российская пропаганда пытается представить отдельный эпизод боя как опровержение результатов всей операции в Константиновке и назвали такие утверждения манипуляцией.

В Скелі подчеркнули, что боевые действия за город продолжаются, отдельные успехи или потери сторон не меняют общей картины боев.

Фото: 225 ОШП

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