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Факты / Мир

Милиция в Бресте стреляла по митингующим на поражение

В Бресте милиционеры стреляли на поражение в протестующих, ранили одного человека.

Как утверждает Министерство внутренних дел Беларуси, демонстранты угрожали арматурой сотруднику.

— Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен, — говорится в сообщении МВД.

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На то, что в Бресте применили огнестрельное оружие, указывает диагноз одному из пострадавших, который опубликовало Еврорадио. Как утверждается, врачи выявили открытую проникающую рану и огнестрельное ранение черепа.

Протесты в Беларуси

Третий день протестов в Беларуси закончился задержания около тысячи митингующих по всей стране.

ОМОНовцы стреляли из салонов гражданских автобусов в людей. Милиция громила дубинками авто белорусов, била людей у ​​подъездов.

Источник: МВД Беларуси

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