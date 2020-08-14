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Факти / Світ

Цепкало готує документи до суду Гааги для кримінальної справи проти Лукашенка

Опозиційний політик Валерій Цепкало заявив, що створений ним Фронт національного порятунку Білорусі готує матеріали для відкриття кримінальної справи проти президента Білорусі Олександра Лукашенка.

– У складі цих матеріалів будуть документально представлені фото та відео матеріали, що підтверджують факти вчинення ним кримінальних злочинів проти громадян Республіки Білорусь, а також всього білоруського народу, – йдеться в заяві Цепкало.

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За словами політика, у нього є домовленість з низкою зарубіжних юристів щодо підготовки документів та формування звинувачення Лукашенка в Міжнародному Суді в Гаазі.

Зміна влади в Білорусі

Після виборів президента Білорусі Світлана Тихановська ініціює створення Координаційної ради для забезпечення передачі влади в країні.

За словами Тихановської, до цієї ради можуть увійти представники громадянського суспільства, шановані і відомі білоруси, професіонали своєї справи.

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