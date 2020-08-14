Опозиційний політик Валерій Цепкало заявив, що створений ним Фронт національного порятунку Білорусі готує матеріали для відкриття кримінальної справи проти президента Білорусі Олександра Лукашенка.

– У складі цих матеріалів будуть документально представлені фото та відео матеріали, що підтверджують факти вчинення ним кримінальних злочинів проти громадян Республіки Білорусь, а також всього білоруського народу, – йдеться в заяві Цепкало.

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За словами політика, у нього є домовленість з низкою зарубіжних юристів щодо підготовки документів та формування звинувачення Лукашенка в Міжнародному Суді в Гаазі.

Зміна влади в Білорусі

Після виборів президента Білорусі Світлана Тихановська ініціює створення Координаційної ради для забезпечення передачі влади в країні.

За словами Тихановської, до цієї ради можуть увійти представники громадянського суспільства, шановані і відомі білоруси, професіонали своєї справи.