Протесты в Беларуси: кто разгонял демонстрантов в Минске

В Беларуси во время антиправительственных митингов против протестующих выступил спецназ внутренних войск, а именно военная часть 3 214, командиром этой части на момент разгона был Дмитрий Павличенко.

Он и руководил разгоном акции и приказал подрывать светошумовые гранаты и применять газ против людей.

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Такую информацию обнародовала корреспондент Новой газеты Ирина Халип.

— Когда в центре Минска в день выборов разорвалась первая светошумовая граната, я подумала: Совсем как тогда, когда Павличенко командовал … На следующий день тот же Павличенко, уже 11 лет как отставной, командовал избиением и задержаниями белорусов. Между взрывами тех гранат прошло 14 лет.

Именно этого командира подозревают в создании “эскадрона смерти”, который уничтожал политических оппонентов Александра Лукашенко в 1999-2000 годах, выполняя приказы тогдашнего глава Совета безопасности Виктора Шеймана.

Между тем Россия при первом запросе белорусских властей пообещала предоставить “всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси“.

Фото: sb.by

Источник: Наша газета