Александр Лукашенко договорился с президентом России Владимиром Путиным, что РФ при первом запросе “окажет помощь по обеспечению безопасности”.

— С президентом России у меня состоялась продолжительная, подробная беседа о ситуации. Должен сказать, меня даже немного удивило — абсолютная осведомленность в происходящем. И мы с ним договорились — при первом же запросе будет оказана всесторонняя помощь для обеспечения безопасности Республики Беларусь, — сказал Лукашенко.

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Побег Лукашенко

Окружение президента Беларуси Александра Лукашенко ведет переговоры с представителями Кремля о возможном бегстве в Россию в случае, если протесты в стране приведут к свержению власти.

Такую информацию обнародовало издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники, присутствующие и переговорах такого рода.

Источник: БелТа