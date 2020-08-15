PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Россия при первом запросе “поможет Беларуси с безопасностью” — Лукашенко

Александр Лукашенко договорился с президентом России Владимиром Путиным, что РФ при первом запросе “окажет помощь по обеспечению безопасности”.

— С президентом России у меня состоялась продолжительная, подробная беседа о ситуации. Должен сказать, меня даже немного удивило — абсолютная осведомленность в происходящем.

И мы с ним договорились — при первом же запросе будет оказана всесторонняя помощь для обеспечения безопасности Республики Беларусь, — сказал Лукашенко.

Читайте: Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Побег Лукашенко

Окружение президента Беларуси Александра Лукашенко ведет переговоры с представителями Кремля о возможном бегстве в Россию в случае, если протесты в стране приведут к свержению власти.

Такую информацию обнародовало издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники, присутствующие и переговорах такого рода.

Источник: БелТа

Теги: , ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх