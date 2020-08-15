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Каратель за викликом: хто керував розгоном демонстрантів у Мінську

У Білорусі під час антиурядових мітингів проти протестуючих виступив спецназ внутрішніх військ, а саме військова частина 3 214, командиром цієї частини на момент розгону був Дмитро Павліченко.

Він і керував розгоном акції та наказав підривати світлошумові гранати і застосовувати газ проти людей.

Протести у Білорусі: хто розганяв демонстрантів у Мінську

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Таку інформацію оприлюднила кореспондент Нової газети Ірина Халіп.

– Коли в центрі Мінська у день виборів розірвалася перша світлошумова граната, я подумала: Зовсім як тоді, коли Павліченко командував…

На наступний день той самий Павліченко, вже 11 років як відставний, командував побиттям і затриманнями мінчан. Між вибухами тих гранат пройшло 14 років.

Саме цього командира підозрюють в створенні “ескадрону смерті”, який знищував політичних опонентів Олександра Лукашенка у 1999-2000 роках, виконуючи накази тодішнього глава Ради безпеки Віктора Шеймана.

Тим часом Росія при першому запиті білоруської влади пообіцяла надати “всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки Білорусі”.

Фото:  sb.by

Джерело: Наша газета 

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