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Факты / Мир

Лукашенко планирует побег в Россию в случае свержения власти — Bloomberg

Окружение президента Беларуси Александра Лукашенко ведет переговоры с представителями Кремля о возможном бегстве в Россию в случае, если протесты в стране приведут к свержению власти.

Такую информацию обнародовало издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники, присутствующие и переговорах такого рода.

— В то время как Лукашенко заявил в пятницу, что у него нет планов уезжать из страны, некоторые люди из его окружения сообщили кремлевским контактам о возможном бегстве в Россию в случае их свержения, — отметили в издании.

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Звонок Лукашенко Путину

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь.

С обеих сторон была выражена уверенность, что все “проблемы”, которые возникли, будут вскоре урегулированы.

По их словам, главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, которые стремятся к тому, чтобы нанести вред взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства.

Источник: Bloomberg

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