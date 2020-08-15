Оточення президента Білорусі Олександра Лукашенка веде переговори з представниками Кремля про можливу втечу в Росію у разі, якщо протести в країні призведуть до повалення влади.

Таку інформацію оприлюднило видання Bloomberg з посиланням на власні джерела, які були присутні та переговорах такого роду.

– У той час як Лукашенко заявив у п’ятницю, що в нього немає планів їхати з країни, деякі люди з його оточення повідомили кремлівським контактам про можливу втечу в Росію у разі їх повалення, – зазначили у виданні.

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Дзвінок Лукашенка Путіну

Президент Білорусі Олександр Лукашенко провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Президенти обговорили ситуацію, яка складається всередині і навколо Республіки Білорусь.

З обох сторін висловлено впевненість, що всі “проблеми”, які виникли, будуть незабаром врегульовані.

За їхніми словами, головне, щоб цими проблемами не скористалися деструктивні сили, які прагнуть до того, щоб завдати шкоди взаємовигідній співпраці двох країн в рамках Союзної держави.

Джерело: Bloomberg