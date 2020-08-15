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Факти / Світ

Росія за першого запиту “допоможе Білорусі з безпекою” – Лукашенко

Олександр Лукашенко домовився з президентом Росії Володимиром Путіним, що РФ при першому запиті “надасть допомогу щодо забезпечення безпеки”.

– З президентом Росії у мене відбулася тривала, детальна розмова про ситуацію. Маю сказати, мене навіть трохи здивувало — абсолютна обізнаність у тому, що відбувається.

І ми з ним домовилися — за першого ж запиту буде надана всебічна допомога для забезпечення безпеки Республіки Білорусь, — сказав Лукашенко.

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Втеча Лукашенка

Оточення президента Білорусі Олександра Лукашенка веде переговори з представниками Кремля про можливу втечу в Росію у разі, якщо протести в країні призведуть до повалення влади.

Таку інформацію оприлюднило видання Bloomberg з посиланням на власні джерела, які були присутні та переговорах такого роду.

Джерело: БелТа

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